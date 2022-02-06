الخط الساخن لوزارة التموين.. 4 أرقام لتقديم شكاوى الأسعار والعروض الوهمية

يبحث العديد من المواطنين عن الخط الساخن لوزارة التموين، من أجل التواصل مع الوزارة بشأن الأسعار أو التخفيضات، فضلا عن الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بأسعار ما تعلنه وزارة التموين بشأن السلع أو عروض الأوكازيون الشتوي.

أرقام شكاوى الخط الساخن لوزارة التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي مواطن يستطيع الاتصال على 4 أرقام للإبلاغ عن شكواه، وذلك للتواصل مع الخط الساخن لوزارة التموين، لتقديم أي شكوى، سواء كانت خاصة بأسعار السلع أو عروض المحلات الوهمية الخاصة بالأوكازيون وموسم التصفيات الموسمية، أو للتواصل بشأن خدمات بطاقات التموين الإلكترونية.

وتتعدد أرقام الاتصال لتقديم شكاوى لوزارة التموين، وذلك عبر أرقام منظومة الشكاوى الحكومية، أو جهاز حماية المستهلك، أو إدارة الرقابة بديوان عام وزارة التموين، أو التواصل مع موقع دعم مصر لخدمات التموين، وذلك عبر الأرقام التالية:

** منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن لها 16528.

** جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

** الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.

** الخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر والخط الساخن له 19959.

غدا.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2022

في السياق ذاته، ينطلق غدا الاثنين الموافق 7 فبراير 2022 موسم التصفيات الموسمية الأولى لأوكازيون الشتاء، والذي يستمر لمدة شهر كامل حتى 7 مارس المقبل، وقررت وزارة التموين شن حملات رقابية على مستوى المحافظات للرقابة على المحال التجارية المعلنة عن التخفيضات على السلع للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات التي ستعلن عروضا أو تخفيضات وهمية للمواطنين، كما أعلنت الوزارة عن أن مدة الاشتراك في الأوكازيون هي أسبوعين لكل محل من إجمالي مدة الأوكازيون المحددة بشهر كامل وذلك طبقا لما أقره القانون.