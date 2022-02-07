انطلاق برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان لأفلام المرأة بحضور 255 مشاركا

انطلق أمس، الأحد، برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يعتبر أكبر برنامج تدريب في المهرجانات المصرية، حيث يضم 255 شابًا وفتاة وطفلًا، وتمثل الفتيات نسبة 70% من المشاركين، وتصل ساعات التدريب إلى 180 ساعة.

تفاصيل برنامج ورش تدريب

ويبدأ الجزء الأول من برنامج الورش بمهرجان أسوان، غدًا، بورشتي «صناعة الفيلم» و«تقنيات صناعة الفيلم» و«مشروع سينما أسوان الجديدة»، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجة ندى رزق، ويبدأ الجزء الثاني من الورش مع انطلاق الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقال المخرج سيد علي مدير الورش، في بيان رسمي، إن برنامج هذا العام لورشتي الصناعة يدعم تدريب 70 من شباب أسوان وجنوب الصعيد، كما يدعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب، والتي سيتم عرضها في برنامج خاص بأفلام الورش خلال فعاليات الدورة السادسة، وتتنافس هذه الأفلام لأول مرة مع أفلام أخرى جرى إنتاجها من مؤسسات داخل مصر لتوسيع دائرة المعرفة والاستفادة المبنية على الخبرة والتدريب العملي.

وأضاف «علي» أن الجزء الثاني من برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان سيبدأ مع انطلاق المهرجان، ويضم 4 ورش هي: «توجيه الممثل» تحت إشراف الفنانة سلوى محمد علي، وورشة «القصة قبل السيناريو» تحت إشراف المخرجة داليا بسيوني، وورشة «الأنيميشن والعنصر البشري» تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي، وورشة «الأنيمشن والسينما للأطفال» تحت إشراف الفنان إبرهيم سعد، وسيتم الإعلان عن المقبولين في الجزء الثاني من الورش خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ومنح جائزة خاصة لأفضل فريق عمل شارك في برنامج الورش هذا العام، وسيختتم البرنامج فاعلياته بحفل يضم كل الشركاء والداعمين والمشاركين يوم 27 فبراير الجاري.

معلومات عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، وينعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.