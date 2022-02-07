تخفيضات 50% على الملابس الجاهزة في الأوكازيون.. الجاكيت بـ150 جنيها

شهدت محلات الملابس الجاهزة في منطقة وسط البلد، إعلان نسب تخفيضات كبيرة على الملابس الجاهزة، تزامنًا مع انطلاق اليوم الأول للتصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي 2022، والذي يستمر لمدة شهر كامل بناء على القرار المنظم لمدة الأوكازيون الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2022

وأعلن عدد كبير من المحال التجارية عن أن نسبة التخفيضات، خلال موسم الأوكازيون الشتوي 2022، تبدأ من 10% حتى 50% على السلع المعروضة في المحال، فيما جاءت محال الملابس الجاهزة هي أكثر المحال اشتراكًا في الأوكازيون ويأتي بعدها محال الأحذية والشنط ثم محال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

أسعار جواكت الشتاء في الأوكازيون

وأكد عدد من أصحاب الملابس الجاهزة، وضع تخفيض ضمن الأوكازيون الشتوي 2022 على عدد كبير من جواكت الشتاء بسعر موحد 150جنيهًا بدلا من 625 جنيها، وعدد آخر من الملابس الشتوية عند سعر موحد 350 جنيها بدلا من 900 و700 جنيه سعرها قبل التخفيض.

19588 الخط الساخن للإبلاغ عن الشكاوى

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية العروض والتخفيضات المعلنة من قبل المحلات التجارية من خلال بحث فواتير الشراء والبيع لدى المحلات؛ للتأكد من تقديم تخفيضات حقيقية للمواطنين.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنّ عقوبة المحال التي تعلن تقديم تخفيضات غير حقيقية قد تصل إلى الحبس والغرامة مليوني جنيه طبقا لما يقره قانون حماية المستهلك، مطالبة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، والذي يحمل رقم 19588 للإبلاغ عن أي شكاوي من الأسعار خلال فترة الأوكازيون والتخفيضات.

ويشترك كل محل تجاري لمدة أسبوعين كاملين من المدة الإجمالية للأوكازيون، والتي حددتها وزارة التموين بشهر كامل، من خلال الحصول على تصريح بالمشاركة من قبل مديرية التموين التابع لها المحل.