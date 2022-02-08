تحرير 18 محضرا وسحب 13 عينة من محطات الوقود بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط حملة موسعة خلال اليومين الماضيين وحتى ظهر أمس، على محطات تموين الوقود، لضبط المخالفين بعد تحريك أسعار البنزين بمعدل 25 قرشا للتر وتثبيت سعر السولار.

إحكام الرقابة على محطات الوقود

ووجَّه علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، رجال الرقابة التموينية والتجارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات بالمديرية، بشن عدة حملات علي محطات تموين الوقود بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع أزيد من التسعيره الجبرية و3 محاضر عدم إمساك سجلات ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار الجديدة و18 عدم قيد أرقام العدادات للبرطمانات في سجل الأرصدة كما تم سحب 13 عينة من جميع أنواع البنزين لتحليل نسبة الأوكتين والتأكد من مطابقة الأوصاف وتم تحرير المحاضر المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 38 مخالفة تموينية متنوعة منها 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر لتعبئة مواد غذائية فى مطبوعات وأكياس سوداء، 3 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

جارٍ تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

متابعة الالتزام بتعريفة الركوب

وفي السياق نفسه، أكدت منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركاب لسيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي لم تشهد أي زيادة بعد تحريك سعر البنزين بجميع أنواعه 25 قرشا للتر وتثبيت سعر السولار ووجهت كل الأجهزة المعنية لمتابعة محطات تموين الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك أسعار الوقود 25 قرشا وذلك لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال وتحديدا على محطات الوقود.