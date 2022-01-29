«غرفة دمياط» تطلق مبادرة لتنشيط مبيعات قطاع الأثاث بخصومات 40%

وجه محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط الشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعمه الكبير ومساندته للمبادرة التي أطلقتها غرفة دمياط لتنشيط الحركة التجارية في قطاع الأثاث بالمحافظة .

وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي إن العربي حينما عرضنا عليه هذه المبادرة في البداية كان داعمًا ومشجعًا بقوة لدعم هذا القطاع ، خاصة أن محافظة دمياط تعتبر قلعة صناعة الأثاث ، وشدد على ضرورة القيام بهذه المبادرة لتسويق منتجات الأثاث بخصومات تصل إلى 40%، بالإضافة إلى قطاع السياحة من خلال الفنادق والمطاعم وكل منتجات دمياط .

وأشار رئيس غرفة دمياط التجارية إلى أن المبادرة تم إطلاقها بالفعل 27 يناير الجاري حتى 27 من فبراير القادم .

وطالب ( الزيني) المستهلكين بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة بشراء احتياجاتهم بالخصومات الكبيرة على أسعار السلع ، وأيضًا الجودة العالية لها ، متوقعًا أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاقة لمبادرات أخرى كثيرة في الفترة القادمة لدعم المستهلكين والأنشطة التجارية معًا.