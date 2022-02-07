«التعليم» تعلن نظام امتحانات الثانوية العامة لطلبة المدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحان الثانوية العامة 2022، لطلبة المدارس الثانوية الرياضية التجريبية، في مادة التربية الرياضية (العملي والنظري)، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزية، وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية، تفع في دائرتها هذه المدارس، من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه المطالب الأمتحان، لافتة إلى أنه توضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزيا.

27 إبريل امتحان الدور الأول.. و30 العملي

وحددت وزارة التعليم، مواعيد عقد امتحان الدور الأول يوم 27 أبريل، والامتحان العملى السبت الموافق 30 أبريل، وامتحان الدور الثاني النظرى الأحد 5 يونيو والامتحان العملي الثلاثاء الموافق 7 يونيو.

- النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية (100) مائة درجة موزعة كالأتي:-

- (60) ستون درجة للامتحان العملی الشهية الصغری (36) سنة وثلاثون درجة.

- (30) ثلاثون درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح (9) تسع درجات.

- (10) عشر درجات التدريبيات العملية

-النهاية الصغري للنجاح في المادة (50) خمسون.

وقالت وزارة التعليم، يحصل طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.

5 مايو اعتماد كشوف النتيجة من لجان النظام والمراقبة

وأشارت الوزارة، تقوم المديريات التعليمية، بندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري، وندب لجنة لاستلام أوراق أسئلة الامتحان العملي والنظری طبقاً لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات، وندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري.

كما تضمنت مهمه المديريات التعليمية، بندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي ودرجة الامتحان النظری واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية، وندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاء الخميس الموافق 5 مايو الدور الأول، ويوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الدور الثاني.