«التعليم» تعلن خطوات التقدم لاستمارة الثانوية العامة للمدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، وتسجيل الأستمارة الإلكترونية المخصصة لطلاب المدارس الدولية، لأداء امتحانات المواد القومية «اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية».

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن كل طالب من طلاب المدارس الدولية يسجل الاستمارة الإلكترونية المخصصة للمدارس الدولية من خلال موقع الوزارة وطباعتها.

التأكد من ترخيص المدارس الدولية قبل استلام الاستمارات

وطالبت وزارة التعليم، لجان النظام والمراقبة، التأكد من سريان ترخيص المدارس الدولية قبل استلام الاستمارات الإلكترونية المعدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والمدارس الدولية، المسلمة للجان النظام والمراقبة من خلال الإدارة العامة للامتحانات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة للمدارس الدولية وهي كالتالي:-

- كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.

- کشف درجات للصف الأول الثانوي العام في مواد «اللغة العربية - التربية الدينية، التاريخ والجغرافيا» صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية.

- کشف درجات للصف الثاني الثانوي العام في مواد «اللغة العربية، التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان» معتمد من الإدارة التعليمية المختصة إضافة إلى مادتي التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات الأدبية.

1500 جنيه رسوم أداء امتحانات الثانوية العامة بالمدارس الدولية

- يسدد طلبة الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظیر خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة يرغبون الاشتراك بها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021.

- تجمع المدرسة الاستمارات الإلكترونية ومراجعتها؛ للتأكد من أحقية الطلاب في التقدم للامتحان طبقاً التعليمات ثم اعتمادها تحت مسؤولية مدير المدرسة.

- تطبع المدرسة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحـان عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة «كشوف 150 د» واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية التابع لها.