التعليم تعلن توزيع منهج تاريخ «أولى وتانية ثانوي» الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم توزيع منهج التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لجميع المديريات التعليمية، لإرسالها لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

منهج التاريخ في شهر فبراير للصف الثاني الثانوي

الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة

الدرس الأول: مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة.

منهج التاريخ في شهر مارس

تابع الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة.

الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونين والإخشيديين.

الدرس الثالث: مصر في عصر الفاطميين.

الدرس الرابع: مصر في عصري الأيوبيين والمماليك.

توزيع منهج التاريخ لشهر أبریل للصف الأول الثانوي

- الوحدة الرابعة: الحضارة الإسلامية وإسهاماتها

- الدرس الأول: النظام السياسي والإداري.

- الدرس الثاني: النظام المالي.

-الدرس الثالث: الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

الدرس الرابع: الحياة العلمية وفنون العمارة.

وفي شهر مايو 2022

مراجعة عامة 2022 وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوي العام الدراسي 2021/2022 م الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:-

منهج شهر فبراير 2022

الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا

- الدرس الأول: حضارة بلاد العراق القديم 2022م

- الدرس الثاني: حضارة فينيقيا.

منهج التاريخ لشهر مارس

- الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

-الدرس الأول: الحضارة اليونانية (الإغريقية).

- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.

منهج شهر أبريل

تابع الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

الدرس الثالث: الحضارة الرومانية

الدرس الرابع: مصر تحت حكم الرومان