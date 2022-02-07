«التعليم» تحدد موقف الحالات المرضية من امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات والإدارات التعليمية التي يوجد بها لجنة سير امتحان طالب مريض في الثانوية العامة 2022، على أن تكون هي فقط الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية، مشددة على حظر السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته، فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها.

استمرار عذر الطالب عن الامتحانات يسقط قيده

وأضافت الوزارة، أن الإدارة التعليمية تتولى رفع هذه المستندات التي قدمها الطالب المريض إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم للنظر فيها الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر الطالب أداءه الامتحان، وأصدرت قرارات بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس قطاع التعليم العام.

موقف الطلاب المكفوفين في الامتحانات

وأوضحت الوزارة أنه إذا استمر العذر سواء كان مرض أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة هذا العام، لافته إلى أنه بالنسبة للأمراض السرطانية والطلاب المكفوفين تقوم إدارة شئون الطلاب والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بهذه الحالات، وذكرها إن وجدت والتي تقوم بالإجراءات اللازمة تجاهها.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ستعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة النهائية 2022 مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.