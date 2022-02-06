«التعليم» تعلن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين في مدارس التعليم العام، طبقًا للفئات المحددة بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 «الإعاقة البصرية - الإعاقة الحركية - الإعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية».

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّه يُسمح للطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، إذا كان الطالب مدمجا من بداية المرحلة الثانوية أو محولا من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام على الأقل.

جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضوعية لهذه الفئات

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه في حالة تقدم ولي الأمر يطلب لأداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في العام ذاته، حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر يرفق بالطلب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لانتهاء التقدم للامتحان يوم الخميس 31 مارس، والتنبيه بأنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد إلا بعد موافقة رئيس عام الامتحان.

وحددت وزارة التعليم، شكل أسئلة الامتحان للطلاب المدمجين، مؤكدة إعداد امتحانات للطلاب من ذوي الاعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام طبقا للتالي:-

- أن تكون نسبة 100% من أسئلة الامتحان الأسئلة الموضوعية لطلاب «إعاقة الذهنية البسيطة - بطيئو التعلم الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - ضعف البصر ضعاف السمع - الكفيف - الإعاقة الحركية».

- المكفوفون.. 70% من الأسئلة موضوعية و30% مقالية.

50؜ % أسئلة مقالية للإعاقة الحركية و30% للمكفوفين

- ضعاف السمع: 65% من الامتحان أسئلة موضوعية و35% أسئلة مقالية.

- ضعاف البصر: 60% من الامتحان أسئلة موضوعية و40% مقالية.

- الإعاقة الحركية: 50% من أسئلة الامتحان أسئلة موضوعية و50% مقالية.