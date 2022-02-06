التعليم تعلن خطوات تقدم الطلاب «نزلاء السجون» لامتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات وضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، وتسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي للطلاب نزلاء السجون والمؤسسات العقابية، الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

تحرير استمارة الثانوية العامة لطلاب السجون يدوياً

قالت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، يقوم الطالب بتحرير نموذج من استمارة التقدم الالكترونية يدويا وتسلم الى مندوب الإدارة العامة للتعليم والارشاد الديني ليقوم بتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها.

وأشارت وزارة التعليم، أن لجان النظام والمراقبة تقوم بدورها بتسجيل هذه الاستمارات الكترونيا للطلاب واعتمادها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال ولي أمر الطالب لاستكمال باقي المستندات المطلوبة.

لا يسمح بعقد لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة بأقسام الشرطة

وبالنسبة للطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، قالت الوزارة، أنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن وعلى ولى الأمر اتباع الخطوات الآتية :

- تحرير الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.

- تسلم الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها إلى مندوب شئون الطلبة بالمديرية التابع لها بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب .

- يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والارشاد الديني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي (قاصر) يتم إتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحري) والمؤسسة العقابية بالمنيا (بالنسبة لطلاب الوجه القبلي).