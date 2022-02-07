تشييع جثمان المخرج أحمد يحيى من مسجد السيدة نفيسة.. وغياب نجوم الفن

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان المخرج أحمد يحيى الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وجرى دفنه بمقابر أسرته في الإمام الشافعي، كما شهدت جنازة الراحل غياب تام لنجوم الفن.

وفاة المخرج أحمد يحيى

وكان معتز يحيى شقيق الراحل أحمد يحيى أعلن خبر وفاته، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

بداية المسيرة الفنية للراحل أحمد يحيى

بدأت المسيرة الفنية للراحل منذ عام 1959 بعد مشاركته في فيلم «حكاية حب»، وبعدها في فيلم «البنات والصيف» بطولة الفنان عبد الحليم حافظ، ثم قام بالحصول على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968، وعمل بعدها لعدة سنوات كمساعد مخرج.

أعمال المخرج أحمد يحيى

وقدم أحمد يحيى خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأفلام التي تركت بصمة في عالم السينما، ولعل أبرز تلك الأعمال: فيلم «لا تبكى يا حبيب العمر» بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و«العزاب امرأة» بطولة محمود ياسين ونيللى، و«غدا سأنتقم» بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى، و«ليلة بكى فيها القمر» بطولة صباح وحسين فهمى، و«رحلة النسيان» بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين.

تكريم المخرج أحمد يحيى

يذكر أنه تم تكريمه عام 2018 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 34، بجانب الفنان فاروق الفيشاوي، والموسيقار عمر خيرت والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس.