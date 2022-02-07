إصابة والدة هنا الزاهد بفيروس كورونا

أعلنت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، اليوم، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت شيرين المنزلاوى، عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»: «الحمد والشكر لله، إيجابي كورونا، كل اللي اتعامل معايا أرجو يطمن على نفسه».

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بكورونا

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، أصيبت منذ فترة قليلة، وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، وخضعا للعزل، وأعلنا مؤخرا شفاءهما من الفيروس، والعودة لممارسة حياتهما مرة أخرى.

آخر أعمال هنا الزاهد

وعرض مؤخرا للفنانة هنا الزاهد، مسلسل أنا وهي، التي شاركت فيه بجانب أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي وميريهان حسين، وعدد آخر من الفنانين.