وزير الرياضة: خسرنا أمم أفريقيا وكسبنا منتخبا قويا يليق باسم مصر

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء منتخب مصر في مباراة أمس أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد لقاء ماراثوني طويل بين الفريقين على ملعب أوليمبي بالكاميرون.

وأشار وزير الرياضة إلى أن أداء منتخب مصر، كان جيدًا وعلى المستوى المطلوب، قائلًا: «خسرنا أمم أفريقيا لكننا كسبنا منتخبًا قويًا يليق بمصر، وسيتم الإعداد الجيد له قبل مواجهة السنغال من جديد في تصفيات المونديال».

وأوضح الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ستستمر في دعم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، قبل مواجهتي السنغال في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

استمرار الدعم للمنتخب المصري للوصول لكأس العالم

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر»، أن المنتخب المصري يسعى للوصول لكأس العالم، ومن الواجب تدريب الفرق الرياضية على مهمة الإعداد النفسي في التدريب والمنافسة بالتواصل مع الدعم الفني، ويتم هذا عن طريق عدم القلق، وطرق اللعب المتفق عليها وتدريبهم وتأهيلهم للعب.

رحلة شاقة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن رحلة المنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية كانت شاقة ومتعبة بدليل مواجهة كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال على التوالي، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طائرات للمنتخب من جميع الجهات المعنية لاستقبال بعثة المنتخب المصري في مطار القاهرة فكل الشكر لهذه الجهات، كما أن كل المصرين كانوا متعاطفين ومساندين للمنتخب.