محافظ الشرقية يتفقد تطوير «القومية» ويسلم أجهزة لـ5 عرائس يتيمات

تفقد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أعمال التطوير الجارية بمنطقتي «القومية وفلل الجامعة»، في مدينة الزقازيق، اليوم الاثنين، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

المحافظ يتابع إنشاء سور جديد لمدرسة القومية

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور جديد لمدرسة القومية، بعد إزالة السور القديم لتوسعة الشارع بزيادة 2.5 متر عرض، وبطول 200 متر، استكمالاً لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة، لاستيعاب الحركة المرورية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد أعمال التطوير الجارية بشارع مستشفى المعلمين، امتداد شارع القومية في مدينة الزقازيق، والتي تشمل أعمال رفع وإزالة للجزيرة الوسطى، ونقل كبائن التليفونات وأعمدة الكهرباء، وذلك لتوسعة الطريق، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغيير خط الصرف الصحي

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال تغيير خط الصرف الصحي الخاص بشارع «عمر بن الخطاب»، المتفرع من منطقة فلل الجامعة، وصولاً إلى شارع «طلبة عويضة»، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال قبل بدء أعمال الرصف بالشارع، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصف، سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد، وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة، وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

تكليف رئيس مركز الزقازيق لإزالة التعديات على خط التنظيم

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثاني لإزالة التعديات الواقعة على خط التنظيم وعلى حرم الطريق بمنطقة فلل الجامعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة كل من المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق، ومحسن لطفي، نقيب المعلمين بالشرقية، والمهندس إيهاب فودة، مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق.

محافظ الشرقية يُسلم أجهزة كهربائية لـ5 عرائس يتيمات

من ناحية أخرى، قام الدكتور ممدوح غراب بتسليم أجهزة كهربائية لعدد 5 عرائس من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمراكز أبو كبير وههيا والقرين، مقدمة من مؤسسة «بوابتك للخير»، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن، واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، ولإدخال الفرحة علي قلوبهن.