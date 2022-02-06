«ميسي الشرقية» طفل يبهر الأهالي بمهاراته في كرة القدم: يلعب بكلتا قدميه

جذب الطفل فارس محمد عوض غمري، البالغ من العمر 11 عاماً، طالب في الصف الخامس الابتدائي، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، انتباه أسرته والعديد من الأهالي في قرية النجايرة، بموهبته الكروية الكبيرة رغم صغر سنه، لينال إعجاب كل الأهالي، بعد خوض مباريات بطريقة تنافس كبار اللاعبين، على حد وصف أهالي القرية.

مهارة الطفل «فارس» ظهرت في سن الخامسة

بدأت موهبة الطفل، ابن مدينة الزقازيق، في الظهور في سن مبكرة، وتحديداً بعدما التحق بالصف الأول الابتدائي، وسط تشجيع والده وأسرته له، ومحاولة توفير كل الوسائل الممكنة له لكي يستطيع تنمية مهارته بشكل أفضل ومستمر.

«عندما كان فارس في سن الخامسة لاحظنا تعلقه الشديد بكرة القدم» هكذا وصف محمد عوض، مقيم بقرية النجايرة والد «فارس»، لـ«الوطن»، بدايات ابنه وملاحظته حبه وهوايته الكروية، قائلاً: «بدأ حرصه على ممارسة اللعب طوال الوقت، كما لاحظت قدرة «فارس» على عمل كنترول بالكرة وبعدها بدأت مهارته تظهر تدريجياً».

وأضاف والد «فارس»، أن الطفل أثناء التدريب نال إعجاب المدربين الموجودين داخل الملعب، كما ساعده بعض المدربين على تنمية مهاراته بشكل كبير لتأهيله بشكل صحيح ليصبح لاعبا كبيرا في المستقبل.

وأوضح «عوض» أنه قدم لفارس داخل أندية كبيرة، بهدف توظيف مهاراته في المكان الصحيح والمناسب، مضيفا: «ولكنني كان من الصعب جمع المبلغ المطلوب لتقديمات «فارس» البالغة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أنني قد خصصت لفارس وقتًا معينًا للتمرين، حفاظًا على مرحلته التعليمية، ولكي يظل مهتماً بدراسته».

«فارس» يمارس ويمرر الكرة بكلتا قدميه من صغر سنه

وأضاف «عبدالرحمن»، خال «فارس»، أن الطفل كان يلعب الكرة في الشارع مع أصدقائه، فلاحظ والده أنه يمارس ويمرر الكرة بكلتا قدميه وهو في الخامسة، بعدها أصرت كل الأسرة على تنمية تلك المهارة بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، فضلاً عن تكريم فارس من العديد من المدربين.

«فارس» يحصل على 7 مدليات وشهادات ومبالغ مالية

وتابع «محمد عوض» أن «فارس نال إعجاب كل ما شاهده يمارس كرة القدم من داخل القرية وخارجها ومدربين المحافظة وخارجها، كما تم تكريم فارس من قبل أحد مدربي المحافظة، وتكريمه من مدربين آخرين، فضلاً عن حصوله على 7 ميداليات في أماكن مختلفة ومناسبات مختلفة، فمنها أثناء التدريب داخل محافظة القليوبية وأخرى بمناسبة اجتيازه اختبارات تدريبية داخل المحافظة وغيرها من المناسبات التي تم تكريمه فيها.

وتحدث «فارس» عن مهاراته بقوله إنه حاول مع الوقت أن يحسن من مهاراته ويطور من قدراته على اللعب بكلتا القدمين، وأنه يستطيع أن يكون خط وسط قوياً ويملك كفاءة الهجوم، وأضاف أنه له جمهور كبير رغم صغر سنه، فجمهوره يحب مهاراته الفريدة من نوعها، لقدرته على تجاوز العديد من اللاعبين وممارسة كرة القدم بشكل جيد، لافتاً إلى أن المشجعين أطلقوا عليه لقب «ميسى»، كما أشار إلى أنه يطمح في أن يكون لاعباً مشهوراً، ويلعب في النادي المفضل له.