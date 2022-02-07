وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تجهيزات مستشفى الكبد لبدء تشغيله بههيا

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بجولة تفقدية شملت المرور على مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ههيا، لمتابعة ما تم من إجراءات وفرش وتجهيز المستشفى، وذلك استكمالاً لما تم مناقشته سابقاً مع رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن تشغيل مستشفي كبد ههيا بكامل طاقتها.

متابعة مستمرة ومكثفة لمراكز تقديم الخدمة الطبية بالشرقية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة لمراكز تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

توفير الخدمة الطبية لمرضى الكبد والجهاز الهضمي

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة، حيث يضم المستشفى قسما لمناظير الجهاز الهضمي، وجناحاً مجهزاً بغرفتين للعمليات الجراحية، ووحدة قسطرة، وعدد 56 سريراً، منها 32 بوحدة الرعاية المركزة، ووجه «مسعود» مدير المستشفي بالمتابعة مع مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لاستكمال دعم المستشفى من القوى البشرية في الفئات المختلفة، للبدء في تشغيل المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة بكامل طاقته، لخدمة مرضى الكبد والجهاز الهضمي من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

ضبط 23 منشأة غذائية بدون ترخيص

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة ضبط 23 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، من بينها منشأة غذائية بالحسينية، و4 منشآت بأولاد صقر، و6 منشآت بالقنايات، و8 منشآت بالعاشر من رمضان، وعدد 4 منشآت في بلبيس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 2 طن و462 كيلوجرام أغذية مختلفة غير صالحة.