هاني شاكر يحصل على جواز سفر وجنسية الكاريبي

حصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على جواز سفر وجنسية الكاريبي، وتم الكشف عن هذا الأمر من خلال فيديو نشرته إحدى الشركات عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني شاكر يحصل على جواز سفر دول الكاريبي

ونشرت إحدى شركات الاستثمار، فيديو عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك، للفنان هاني شاكر، وهو يحصل على جنسية الكاريبي، وعلقت عليه: «نتوجه بالشكر لأمير الغناء العربي هاني شاكر لوضع ثقته فينا في خدمته للحصول على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار».

وخلال الفيديو، رحبت الشركة بالفنان هاني شاكر خلال توقيعه عقد حصوله على جنسية دول الكاريبي، وبدوره شكرهم على ما يحدث.

آخر أعمال هاني شاكر

يذكر أن الفنان هاني شاكر، طرح مؤخرا، أغنية بعنوان «بقالي كتير»، بالتعاون مع الفنانة كارول سماحة، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتعاونوا فيها مع الشاعر إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية:

بقالي كتير وأنا بعافر

‏بقول هنساك ومش بنسى

‏بحاول أعيش ومش قادر

‏في بعدك فيه حاجات ناقصة

‏وحتى حياتي مش هي

‏مفيش حاجة حلوة في عينيا

‏مفيش حاجة بينا منسية

‏بحبك أيوه أنا لسه

‏وليه أنت الوحيد بالذات

‏هموت وأحكيله أنا حكايات

‏الله يجازي الذكريات

‏أنا بعدك بعيش مكسور

‏ويوم عن يوم حياتي تضيق

‏ومبيكملش أي طريق ‏

كلامي لو زمان ضايقك ‏فأنا

كنت أكيد معزور