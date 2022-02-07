علي بدرخان: يوسف شاهين اشترى الحرافيش من نجيب محفوظ

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، اليوم، ندوة للمخرج علي بدرخان، للحديث عن تجربته في الكتابة بخلاف الإخراج السينمائي، وأدارت الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

الكتب تضم جميع عناصر لغة السينما

وقال المخرج على بدرخان، الذي لديه 3 مؤلفات عن السينما، إن السينما فن جماعي؛ سيناريو وتصوير وإخراج، وفي البداية كان يكتب الكتاب كمذكرة للطلبة، ثم جمعها في كتاب بناء على نصيحة من صديق له، مشيرا إلى أن الكتب تضم جميع عناصر لغة السينما، ومن الممكن أن يستفيد منها الطلاب والمبتدئون والمحترفون أيضا.

وأضاف أن مشاركة المخرج في كتابة السيناريو أو حتى بالتوجيه شيء ضروري، والمخرج هو المستغل الأعظم الذي يربط جميع عناصر العمل؛ بما فيها السيناريو والديكور والممثلين ليوصلها بشكل مؤثر للمتفرج.

وتحدث بدرخان عن فيلم الجوع من خلال ندوته فى معرض الكتاب، وقال إن يوسف شاهين اشترى رواية الحرافيش من نجيب محفوظ ليحولها إلى مسلسل، مشيرا إلى أنها كانت تحتوي على 30 شخصية، لكن يوسف شاهين طلب التوقف، وكنت كتبت جزءا منه، ثم كتبت فيلم الجوع مستوحيا الفكرة من الحرافيش، ولم يتم وضع اسم نجيب محفوظ بناء على طلبه، مشيرا إلى أن نجيب محفوظ، استفاد من تجربته في كتابة السيناريو في كتابة الرواية فيما بعد، لأن السيناريو يعتمد على الاختزال في اللغة.

علاقة علي بدرخان بيوسف شاهين

وعن علاقته بالمخرج الكبير يوسف شاهين، قال: «أستاذي وله فضل عليَّ، خلال تصوير فيلم شفيقة ومتولي، كان شاهين راجع من عملية قلب مفتوح، وقالي كمل أنت، فقلت له لازم أضيف وجهة نظري، واشتغلت على السيناريو مع صلاح جاهين».