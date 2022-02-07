وزيرة الثقافة تشهد تسليم الأردن لقب ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حفل مراسم تسليم لقب ضيف الشرف للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سلم السفير نيكولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة (ضيف شرف الدورة الـ53 للمعرض) راية ضيف الشرف للسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية (ضيف شرف الدورة المقبلة)، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وحشد جماهيري وإعلامي كبير.

اختيار الأردن ضيف شرف الدورة الـ54

ووجهت «عبدالدايم» التهنئة لدولة الأردن على اختيارها ضيف شرف الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن هذا يعتبر تفعيلًا جادًا ومثمرًا للتعاون الثفافي بين البلدين الشقيقين، موضحة أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات في المجالات الإبداعية لتأصيل المزيد من العلاقات الوجدانية بين الشعبين الشقيقين، معربة عن شكرها لدولة اليونان التي حملت اللقب في هذه الدورة مشيرة إلى مشاركاتها المثمرة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 على كافة الأصعدة تنظيم وتنوعًا وتطويرًا وتحديثًا لكافة الخدمات والفعاليات بالدورة والتي جعلت منها أهم تظاهرة ثقافية بالوطن العربي من خلال البرامج التنفيذية المتعددة.

تعاون ثقافي مصري - أردني

من جانبه ثمن «العضايلة» الحراك التنموي الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات متمنيًا المزيد من الازدهار والتقدم، معربًا عن امتنانه وسعادته البالغة باختيار الأردن ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة المصرية، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تنويع وتعزيز المشاركات التبادلية الثقافية والفنية.

وأضاف «العضايلة» أن هذا الاختيار يعظم أوجه التعاون الثقافي الوطني المصري - الأردني، ويعضد من دور ومكانة الأردن في مجال الفكر والثقافة وصناعة النشر بما يمثله معرض القاهرة الدولي للكتاب كمحفل حيوي رائج يسهم في اطلاع الشعوب علي الإنتاج الثفافي والفكري الأردني الذي يتميز بالقيم الراسخة، ومشيدًا بالنجاح المتميز لفعاليات معرض الكتاب باعتباره نافذة ثقافية تزخر بإنتاج رواد الفكر والأدب ومنهلًا للباحثين في شتى المجالات.

تنوع فاعليات معرض الكتاب

أما سفير اليونان فوجه الشكر للدولة المصرية على هذه الاستضافة الكريمة واختيار بلاده ضيف شرف الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، معربًا عن سعادته بالنجاح المتفرد الذي شهدته هذه الدورة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى انبهار اليونانيين بدقة التنظيم وتنوع الفعاليات والثراء الذي اتسمت به هذه الدورة، وبالمنصة الإلكترونية التي أتاحت للملايين تفقد المعرض وفعالياته «أون لاين»، مثمنًا التعاون المثمر والبناء مع المصريين ومردوده الهادف لتوطيد العلاقات بين البلدين.