«الوطن» داخل مسقط رأس المفكر الراحل سيد القمني: «كان وطنيا».. فيديو

شُيعت جنازة المفكر الراحل سيد القمني، ووصل جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، عقب وفاته متأثرا بمشاكل صحية في القلب مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد حياة ثرية نشر خلالها عشرات الكُتب والمقالات التنويرية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009 في العلوم الاجتماعية.

«الوطن» داخل قرية قمن العروس بمركز الواسطى

«الوطن» انتقلت إلى مسقط رأس الكاتب التنويري الكبير في قرية قمن العروس بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ذلك المركز الذي ولد فيه لأب أزهري حسبما قال محمد قرني المجري أحد أبناء عمومته قائلا: «رحمة الله على المفكر سيد القمني ابن عمومتي، فهو ولد بمركز الواسطى لأب حافظ لكتاب الله تخرج من الأزهر، ووالدته كانت تنتمي إلى عائلة كبيرة بمحافظة الفيوم، وله من الأشقاء 4».

نجل عمومة المفكر الراحل: «القمني كان نادر التردد على قريته وبخاصة بعد وفاة والدته»

وأضاف «المجري»: «اسم القمني هو لقب حصل عليه والد الدكتور سيد عليهما رحمة الله، نسبة إلى مسقط رأسهما قمن العروس، إنما الراحل ينتمي إلى عائلة المجري المنتشرة في ربوع مصر وقرية قمن العروس بمركز الواسطى، ومنزل والد الراحل وأشقائه متواجدة في مركز الواسطى، إلا أن الراحل كان نادر الحضور إلى القرية، أو مركز الواسطى بشكل عام، وبخاصة بعد وفاة والدته حيث كان يتردد عليها في منزلها بمدينة الواسطى ما بين الحين والآخر».

نجل عمومة الراحل سيد القمني: رحمة الله عليه كان وطنيا

وتابع: «رحمة الله على الدكتور سيد القمني كان وطنيا مخلصا، وهو وأشقاؤه كانوا يهتمون بالفقراء ويقدمون خيرا كثيرا لأنهم من بيت طيب وشقيقه الدكتور عبد العال طبيب محترم يقدم خيرا كثيرا ويراعي المرضى».

نشأة المفكر الراحل سيد القمني

وولد المفكر الراحل سيد القمني بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف في 13مارس 1947، وتوفي عن عمر ناهز 75 عاما وتحديدا مساء امس الأحد 6 فبراير عام 2022، تاركا خلفه عشرات الكتب والمؤلفات والتي تناولت بعضها التاريخ الإسلامي، والتصدي للإفكار المتطرفة، وحصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009 في العلوم الاجتماعية.