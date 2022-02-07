إليسا تحرج أحد معجبيها في أمريكا.. رفضت مصافحته خوفا من كورونا «فيديو»

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لموقف محرج، أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جولتها الغنائية المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الحب.

إليسا تحرج أحد معجبيها في أمريكا

وظهرت إليسا في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بحرارة على نغمات أغنية «عايشالك»، ولكنها فوجئت بأحد معجبيها يمد يده إليها لمصافحتها لكنها رفضت الاستجابة له، فعاود الأخير رغبته في مصافحتها بعد أن طبع قبلة من فمه على يده؛ ولكن إليسا رفضت مصافحته بإشارة واضحة من يدها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

أطرف المواقف التي حصلت مع إليسا في حفلها الثاني في أميركا ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة بمناسبة الفالنتين والتي انطلقت يوم 4 فبراير وتمتد إلى 12 فبراير https://t.co/KTUXEwwU8a #ET_بالعربي pic.twitter.com/9hGXnGBDB1 — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 7, 2022

إليسا تنهار من البكاء بسبب «غدر البشر»

وشهد الحفل نفسه خلع إليسا لحذائها ذى الكعب العالي لتتمكن من الحركة بأريحية على المسرح، كما أنها لم تتمالك دموعها أثناء غنائها لمقطع «تعبت من غدر البشر» من أغنية «يا مرايتي» التي أطلقتها ضمن ألبومها الأخير.

إليسا تحيي 4 حفلات غنائية في أمريكا

وتحيي إليسا 4 حفلات غنائية للجاليات العربية في جولتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في ولايات «هيوستن، كاليفورنيا، ميتشيجان، وفلوريدا»، ومن المقرر أن تقدم باقة من أبرز أغنياتها، ومنها «بستناك، تصدق بمين، عكس اللي شايفينها، حب كل حياتي، حالة حب، سهرنا يا ليل، أيامي بيك، صاحبة رأي» وغيرهم من الأغنيات.

وكانت إليسا قد أحيت حفلاً خيرياً لصالح إحدى المؤسسات المتخصصة في دعم مرضي أورام الثدي والنساء، والذي تم تخصيص عائده لعلاج وبحوث السرطان، وذلك بعد معاناة الفنانة اللبنانية من مرض سرطان الثدي في عام 2018، حيث قررت دعم المصابين بهذا المرض منذ ذلك الحين.