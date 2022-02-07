شقيق زوجة «مهندس بورسعيد»: وفاته ليس لها علاقة بمباراة مصر والسنغال

كشف أحد أقارب المهندس البورسعيدي خالد بيومي، الذي قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه توفى حزنًا عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حقيقة هذه الأنباء، إذ نفى تلك الشائعات، موضحًا أنها لا تمت للواقع بصلة كون الراحل توفى في منتصف الشوط الأول من المباراة بسبب معاناته من ضعف عضلة القلب».

الوفاة وقعت قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة

وقال «شقيق زوجته»، في فيديو له: «الناس بتقول إنه توفى بسبب حزنه على الماتش أو بسبب نتيجة الماتش والكلام ده مش صح خالص، أنا أخو مراته، وبقولكم هو توفى في نصف الشوط الأول، ملهوش علاقة بنتيجة الماتش، كان بيعاني من مرض في القلب وعضلة القلب ضعيفة، وبشكركم طبعًا على الدعاء له، بس قولت لازم أوضح لكم أن الكلام ده مش مضبوط».

أنباء غير صحيحة

وتابع: «الكلام اللي جرى تداوله خارج تمامًا عن السياق، وقلت لازم أوضح للناس إن الكلام ده مش صح، الوفاة كانت قبل الشوط الأول ما ينتهي وقبل الماتش ما يخلص، عشان ميكونش فيه أي لغط أو شائعات ملهاش علاقة بالحقيقة».

كان منتخب السنغال تمكن من الفوز على المنتخب الوطني، بعد أن انتهي الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، واحتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح لتنتهي بنتيجة 4-2، ليتوج المنتخب السنغالي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.