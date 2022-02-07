رمضان عبد المعز عن هزيمة منتخب مصر أمام السنغال: «خير لنا»

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن خسارة المنتخب المصري أمام السنغال أمس بعد الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية، حكمة الله تبارك وتعالى، متابعا: «ربنا له حكمة، ربنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مكتوب لينا ربنا هو اللي بيرزقنا وبيعمل لنا الخير وطالما انكتب يبقى خير، فلما تصاب بأي مصيبة قل هذه الآية».

عطاء الله في الدنيا ليس مقياس لحبه للعبد

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن عطاء الله في الدنيا ليس مقياس لحبه للعبد، فـ«قارون» الذي كان في عهد سيدنا موسى، أعطاه الله كنوز عديدة رغم أنه كان متجبرًا ووقحًا مع الخالق عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى «فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ»، منوهًا بأن الدنيا بالنسبة لله لا تساوي جناح بعوضة، «لا تظن أن الله عندما يوفقك في بيع أو شراء فهذا دليل على حبه لك، أو لما تهزم مصر يبقى أنت وحش».

تعامل المؤمن والمنافق مع الظلم

وفرق الداعية الإسلامي، بين تعامل المؤمن والمنافق مع الظلم والظالمين، مشيرا إلى أن الذين آمنوا يتركون أمر من ظلمهم إلى الله ويفوضونه، خلاف المنافق الذي لديه شك وريبة في هذا وقلبه دائما مرتاب، مضيفا: «المؤمن يثق في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يفوض أمره إلى الله، ووعد من الله في القرآن الكريم بالدفاع عن الذين آمنوا ووثقوا في الله سبحانه وتعالى».