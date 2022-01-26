خالد جلال ينعى ياسر رزق: أحد أعلام الصحافة وسخر قلمه لخدمة الوطن

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة ياسر رزق

وقال جلال في تصريحات صحفية: «فقدنا اليوم علما من أعلام الصحافة، وأحد أبناء صاحبة الجلالة المخلصين والمتميزين، سخّر قلمه في خدمة الوطن»، مضيفا: «كان مستهدفا التنوير ونشر الحقائق والتوعية، سجل بمهارة أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، من خلال كتابه (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، رحم الله الكاتب ياسر رزق، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وطالب خالد جلال، محبي ياسر رزق وجمهوره بالدعاء له بالرحمة والغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

معلومات عن ياسر رزق

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عاما.

تخرج ياسر رزق في كلية الإعلام 1986، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى، وعمل بها محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة.