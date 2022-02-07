أماكن عرض فيلم «حامل اللقب».. كوميديا مشوقة

تعرض دور العرض السينمائي المصرية أفلامًا جديدة خلال هذا الأسبوع، أبرزها الفيلم العربي الكوميدي حامل اللقب، وتدور أحداثه حول لاعب كرة القدم يحيي وزوجته «مسك» التي تعمل طبيبة أمراض نساء، ومع محاولات الزوجين لإنجاب طفل يحدث أمر غير متوقع لم يكن في الحسبان، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق.

أبطال فيلم حامل اللقب

أبطال فيلم حامل اللقب هم: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، محمد ثروت، محمد الكيلاني، عماد رشاد، ليلى عز العرب، والفيلم من إخراج هشام فتحي، والمخرج المساعد أحمد أنور، ومؤلف الفيلم هشام ماجد.

أماكن عرض فيلم حامل اللقب

ويُعرض الفيلم في سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان MAX، سينما بندر المعادي، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، جراند نايل تاور، سينما الزمالك، سينما أركان، سينما سيني كومفورت، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما الأمير، سينما سيتي مول، سينما سيتي ستارز، سينما الماسة، سينما بورتو كايرو، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما ديب مول، سينما سي سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما سيني ماكس، سينما كايرو بالاس، سينما ليدو، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما أوديون، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما نايل سيتي، سينما فيوتشر مول، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر.

أفلام جديدة تُعرض هذا الأسبوع

وتعرض السينمات المصرية أفلامًا أخرى ما بين الكوميدي والرعب والتشويق والإثارة، وهي A Journal for Jordan، حيث يقرر الرقيب الأول تشارلز مونرو كينج إنشاء مجلة لابنه من أجل إخباره كيفية قضاء الحياة بأفضل من دونه قبل مقتله في بغداد، وفيلم My Sweet Monster ويتناول العمل قصة الأميرة باربرا والتي تُحب الأمير إدوارد سرًا، وعندما تجد نفسها مجبرة على الزواج من ويزل، تقرر الهرب وتتلقى المساعدة من وحش يدعى بوجي، وفيلم Moonfall وتدور أحداث الفيلم حول قوة غامضة تتسبب في خروج القمر من مداره ويصبح في طريقه للاصطدام بكوكب الأرض وتهديد حياة البشرية بأكملها، وفيلم 11:11 وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته.