دينا الشربيني تتصدر إيرادات أمس بـ473 ألف جنيه لـ«حامل اللقب»

تفوقت الفنانة دينا الشربيني وهشام ماجد، بفيلمهما المطروح حاليا في دور العرض بعنوان حامل اللقب، على منافسيه في السينمات، حيث تصدّر المركز الأول في إيرادات أفلام أمس بإيرادات وصلت إلى 473 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

معلومات عن فيلم حامل اللقب لدينا الشربيني

وتدور أحداث الفيلم حول هشام ماجد الذي يؤدي دور لاعب كرة قدم، وزوجته التي تجسّد دورها دينا الشربيني، التي تعمل طبيبة أمراض نساء، ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، بمشاركة باقي أبطال العمل، كما يسلط الفيلم الضوء على بعض المشكلات الزوجية بشكل كوميدي خفيف.

فيلم حامل اللقب، تأليف إيهاب بليبل وهشام ماجد، ومن إخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولة العمل: دينا الشربيني، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد سلام، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، دنيا ماهر، وغيرهم من الفنانين.

فيلم «الجريمة»

أما فيلم الجريمة، فحقق 430 ألف جنيه، احتل بها المرتبة الثانية في قائمة أعلى الأفلام إيرادات، وهو بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، إخراج شريف عرفة، بينما حقق فيلم «من أجل زيكو» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، 404 آلاف جنيه في دور العرض أمس، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما حقق أغنيته الدعائية «الغزالة رايقة» ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

كما حقق فيلم «11:11»، بطولة إياد نصار، 104 آلاف جنيه أمس، وحقق فيلم «تماسيح النيل» 93 ألف جنيه أمس، وحقق فيلم «قمر 14» 37 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «الكاهن» 12 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «لعبة شيطان» بإيرادات 1000 جنيه، بطولة باسم سمرة، مي القاضي، أحمد سلطان، منة بدر تيسير، ومنى ممدوح.