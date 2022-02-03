هشام ماجد يشكر داعمي فيلم «حامل اللقب» بطريقته الخاصة: نرقصلكم في فرحكم

وجه الفنان هشام ماجد، الشكر لكل من هنأه بفيلمه الجديد «حامل اللقب»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشاركه في البطولة الفنانة دينا الشربيني، ومحمد سلام، وعدد آخر من نجوم الفن.

ونشر ماجد، صورا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «على قد فرحتي بالفيلم، وبرد فعل الجمهور عليه، إنما فرحتي الحقيقية كانت بأصحابي وأخواتي الجدعان، ووقفتهم معايا».

هشام ماجد يشكر داعمي فيلم «حامل اللقب»

عبر هشام ماجد، عن سعادته بدعم أصدقائه من داخل الوسط الفني له، بعد طرح فيلمه السينمائي الجديد «حامل اللقب»، إذ كتب موجهة رسالة خاصة إليه: «شكرا، وربنا يخليكم ليا، ونرقصلكم في فرحكم وفرح عيالكم، إن شاء الله».

إيرادات الفيلم في أول أيام العرض

حقق فيلم حامل اللقب، ما يقرب من 217 ألف جنيه، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية، مساء أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ويعد الفيلم، أول البطولات السينمائية المطلقة للفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الشخصية التي يجسدها بطل العمل، إذ يؤدي بدور لاعب كرة قدم، وتلعب «دينا» دور زوجته، طبيبة أمراض النساء، وتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، بمشاركة باقي أبطال العمل، كما يسلط الفيلم الضوء على بعض المشكلات الزوجية بشكل كوميدي خفيف.

ويشارك في بطولة «حامل اللقب» مع هشام ماجد، كل من: دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد الكيلاني، وعماد رشاد، والفيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.