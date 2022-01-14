ياسمين فؤاد: الرئيس السيسي طلب إعادة صياغة ملف البيئة لتهتم به كل القطاعات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنَّ القيادة السياسية تعي أهمية ملف البيئة، متابعة: «هناك فرق ما بين اهتمام وإرادة سياسية تعي أهمية ذلك، وما بين دخول القيادة السياسية ورئيس الحكومة بالملف وتفاصيله، والفرق كبير في استخدام اللفظين».

الرئيس السيسي طلب إعادة صياغة قطاع البيئة في 2019

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه دينا عصمت، اليوم الجمعة، «اللفظ الأول يتمثل في وجود الملف على أجندة القيادة والثاني يتمثل في أن القيادة مهمومة في هذا الملف وتدخل في تفاصيلها».

وأشارت إلى حضور الرئيس السيسي لمؤتمر التنوع البيولوجي التابع للأمم المتحدة في 2018 بشرم الشيخ، وطلبه في 2019 لإعادة صياغة قطاع البيئة ليكون قطاعا مهتما به كل القطاعات التنموية داخل الدولة، والتي تؤثر بصورة سلبية على هذا القطاع أو تتأثر به.

وأفادت بأنه جرى تشكيل لجنة لتطبيق الوظائف الرئيسية للبيئة لا تضم فقط وزراء الزراعة والري والبترول والكهرباء والنقل، وهي قطاعات أو صناعات تؤثر وتصدر انبعاثات، ولكن جرى ضم الوزارات العرضية مثل التخطيط والثقافة والمالية، وذلك لتطبيق الوظيفة الرئيسية للبيئة ألا وهي ودمج البعد البيئي في القطاعات التنموية وليس نزول وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات على الأرض.

وزارة البيئة تحظى بدعم سياسي من الدولة

وأكدت أن وزارة البيئة تحظى بدعم سياسي من الدولة المصرية، لافتة إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية جرى تشكيله برئاسة رئيس الوزراء، وكان قبل ذلك من يترأسه وزير البيئة، وبالتالي أصبحت قضية البيئة تهم كل الوزارات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دور الوزارة حيوي لأنها الوزارة الفنية التقنية التي تقوم بعملية التنسيق وربط الموضوعات ببعضها وكيفية إخراجها بأن تكون الدولة المصرية دولة قوية وواعية وتصدر حلولا لمشكلات عالمية.