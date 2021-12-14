ياسمين فؤاد: انتهينا من الدفن الآمن للحوم فاسدة ظهرت بشواطئ الإسكندرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال فرعها الإقليمي في الإسكندرية، انتهت من التعامل مع واقعة التلوث المتمثل في وجود عبوات من اللحوم الفاسدة بعدد من شواطئ الإسكندرية «ستانلي، جليم، سان ستيفانو»، حيث تم الدفن الآمن لتلك العبوات باستخدام الجير الحي بمدفن الحمام بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر.

لجنه عاجلة من فرع وزارة البيئة بالإسكندرية

ووفقا لبيان صحفي، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة من فرع وزارة البيئة بالإسكندرية لمعاينة الوضع بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، وذلك بعد تلقي الفرع لبلاغ من حرس الحدود أفاد بوجود تلك العبوات بعدد من الشواطئ، وتبين من المعاينة أن العبوات عبارة عن أكياس من الكبدة سقطت من 3 حاويات تابعة لإحدى السفن ووصلت إلى الشاطئ.

اللحوم سقطت من سفينة مصرية أثناء النوة

وأشارت الوزيرة، إلى أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية تواصل مع مركز عمليات ميناء الإسكندرية للإفادة بوضع السفينة المتسببة في الحادث وجنسيتها، حيث أكد المركز أنها سفينة مصرية أبلغت بتعرضها لسوء الطقس نتيجة للنوة ما تسبب في سقوط الحاويات من على متنها، مؤكدة أن فرع الإسكندرية يتابع الموقف مع مسؤولي الشواطئ للتأكد من عدم ظهور أي عبوات أخرى بالشواطئ.