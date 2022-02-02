غداً .. «الجمارك» تعقد ورشة عمل لتدريب المستثمرين على منظومة نافذة

تعقد مصلحة الجمارك المصرية غداً الخميس الموافق لـ 3 فبراير الجاري ورشة عمل للمستثمرين بمنطقة الحرة بالعامرية على التسجيل المسبق للشحنات ACI ومـنظومة نـافذة الإلكترونية.

ووفقاً للصفحة الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعلنت المصلحة عن بدء دورة تدريبة وورشة عمل للمستثمرين والشركات بالمناطق الحرة لزيادة الدعم الفني للمستثمرين عبر برنامج نافذة ومن ثم زيادة حجم وقيمة استثماراتهم.

وبدأت «الجمارك» بالتعاون مع شركة MTS في تنظيم دورات تدريبية مكثفة لمدة ثلاث ساعات ونصف، لشركـات الاسـتثمار بالـمناطق الحـرة على مـنظومة نـافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بداية من شهر ديسمبر 2021.

وتواصل «الجمارك» غداً الخميس ورشة عمل بالنسبة للمستثمرين بالمنطقة الحرة في مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءً بقاعة مجمع الخدمات بالدور الأرضي بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالعامرية- في محافظة الإسكندرية.

وأكدت «الجمارك» أن الدوارات وورشات العمل التي تتبناها المصلحة بالتعاون مع شركة MTS تأتي تشجيعا وتيسيرا على مستثمري المنطقة الحرة بالعامرية لزيادة استثماراتهم بالتعرف على كيفية الادراج الالكتروني على منصة نافذة.وبدأت "الجمارك" تطبيق نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات وزارة المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021.

وبدأ التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية اعتبارا من الأول من أكتوبر2021 ويعتمد نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة ( لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.