وفاة الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت بعد صراع مع المرض

توفي الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت، المهندس أبو بكر خيرت علي خيرت الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين 7 فبراير، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، والمهندس أبو بكر خيرت علي خيرت.

تأجيل حفل عمر خيرت بسبب وفاة شقيقه

وقررت إدارة الأوبرا تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت اللذان كان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة 10، و11 فبراير إلى موعد يتمّ تحديدهما لاحقا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قدم الشكر للموسيقار عمر خيرت، بعد عزفه مقطوعة موسيقية بحفل «قادرون باختلاف»، وقال الرئيس السيسي: «بشكر المايسترو العظيم عمر خيرت، بشكرك والله دايما بتسعدنا وتشرفنا»، كما تقدم الرئيس لـ«أحمد» أحد أصحاب الهمم الموهوبين موسيقيًا على مقطوعة موسيقية قدمها.

وقال الموسيقار عمر خيرت، لأحد أبناء ذوى الهمم بعد عزفه مقطوعة موسيقية: «أحمد يا حبيبي أحسنت، أنا عمر خيرت صديقك، وإحنا حظنا حلو إننا في وجود فخامة الرئيس والسيدات والسادة فخورين بيك».

آخر ظهور لـ عمر خيرت

يُذكر أنَّ آخر ظهور للموسيقار عمر خيرت، كان ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 بشهر نوفمبر الماضي، وبعد انتهاء الحفل احتفلت الجماهير الحاضرة والفرقة الموسيقية بعيد ميلاد عمر خيرت الـ73، إذ ظلوا يهتفون له ويشدون له بأغنية «هابي بيرزداي».