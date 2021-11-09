عمر خيرت يختتم الفقرة الأولى من حفله في دار الأوبرا بـ«فيها حاجة حلوة»

اختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت، الجزء الأول من حفله الموسيقي بدار الأوبرا المصرية، بعزف مقطوعة «فيها حاجة حلوة»، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثلاثين، الذي يتم إقامته على خشبة مسرح النافورة، بحضور عدد كبير من الجماهير.

عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

وقدم عمر خيرت خلال الفقرة 10 مقطوعات موسيقية، وهي افتتاحية مصرية و«ليلة القبض على فاطمة»، و«ضمير أبلة حكمت»، و«هي دي الحياة»، و«في هويد الليل»، و«مسألة مبدأ»، و«تيمة حب»، و«زي الهوى»، و«رابسودية عربية»، و«فيها حاجة حلوة»، ومن المقرر أن يقدم في الفقرة الثانية 12 مقطوعة موسيقية أبرزها «قضية عم أحمد و100 سنة سينما».

تفاصيل مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أن حفل عمر خيرت هو واحد، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية، الذي انطلق يوم الإثنين الماضي، الموافق 1 نوفمبر، ويمتد حتى يوم 15 نوفمبر، وشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم مصريين، وعرف منهم صابر الرباعي، وسميرة سعيد، وأصالة وماجدة الرومي وعاصي الحلاني ووائل جسار وعلي الحجار وهاني شاكر.

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، ومنهم فايا يونان ومحمد عساف ومحمد حسن ومحمد محسن وإيمان عز الدين ومروة ناجي ومي فاروق وغيرهم.

كما أن مهرجان الموسيقي العربية، تضمن عددا من الحفلات على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح الجمهورية، وقدم عددا من المطربين حفلات بهم، ومنهم أحمد سعد ومحمد الحلو وسعد رمضان وغيرهم.

وكان الدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بأن المهرجان شهد نجاحا كبيرا خلال هذا العام من خلال الفنانين الذين شاركوا به.