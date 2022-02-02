سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 2-2-2022.. ارتفاع طفيف

ارتفاع جديد شهدته أسعار المعدن الأصفر اليوم بقيمة 4 جنيهات، بعد الاستقرار المحلي على مدار الأيام الماضية، حيث تراوح سعر الذهب اليوم عيار 21 بين 791 إلى 793 جنيهًا، وكثرت عمليات البحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 كونه العيار الأكثر مبيعًا في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

وكانت أوقية الذهب خسرت نحو 25 دولارًا خلال أول شهر في العام الحالي، إذ وصل سعر الأوقية مطلع العام إلى نحو 1816 دولار، وذلك قبل التراجع في الأسعار ليصل إلى نحو 1791 دولارًا في تعاملات صباح أمس، ليصبح فارق السعرين 25 دولارًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب قفزت لأعلى مستوى منذ نحو شهرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرجعا السبب إلى انتشار متحور أوميكرون الذي تسبب في رفع معدلات التضخم، وتراجع الدولار، وآخّر تنفيذ السياسات النقدية التي أُعلن عنها نهاية العام الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات ليتراوح سعره بين 791 إلى 793 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بين 904 إلى 906 جنيهات، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح بين 678 إلى 680 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فتراوح سعره بين 6,328 إلى 6,344 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال تعاملات صباح أمس، سجّل سعر المعدن النفيس ارتفاعًا طفيفًا وسط تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن وصل سعر الأوقية إلى 1.791.44 مقابل 1.788.69 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 57.59 دولار، وسجّل عيار 22 نحو 52.79 دولار، وعيار 21 سعر 50.39 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.19 دولار.