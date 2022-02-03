سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3-2-2022

جنيه واحد هي قيمة الارتفاع الذي شهده سعر المعدن الأصفر بجميع أعيرته، بعد أن سجل آخر زيادة أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، إذ سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بين 792 إلى 793 بعد أن وصل أمس بين 791 إلى 794 جنيهًا، وعليه تسببت حالة التذبذب في زيادة عمليات البحث عن أسعار الأعيرة في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم، تمكن من النيل والتأثير على سعر جرام الذهب عيار 21، فكان صاحب النصيب الأكبر من التراجع، كما هو الحال لجميع الأعيرة في أسواق الذهب محليًا، أما عالميا، فارتفع سعر أوقية الذهب لتصل 1,810 دولار أمريكي بعد تراجعها اليومين الماضين لتسجل 1.791.95 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بداية تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق المحلية بين 792 إلى 794، أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فتراوح بين 905 إلى 907 بعد أن سجل أمس بين 904 إلى 906 جنيهات.

ويأتي سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نسبة تتراوح بين 679 إلى 681، أما الجنيه الذهب فتراوح سعره بين 6,336 إلى 6,352 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس 50.92 دولارًا كما سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 58.19 دولار أمريكي، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 43.65 دولار، وسجلت أسعار كيلو الذهب اليوم 58,193 دولار، وسجلت أسعار جنيه الذهب اليوم 407.36 دولار، وأخيرا سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم 1,810 دولار.

تجنب شراء الذهب الصيني

من جانبه، حذّر إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريح سابق، من ارتداء قطع الذهب الصيني المنتشرة في السوق، وتقبل عليها الكثيرات.

وأشار «واصف»، خلال حواره في برنامج «ست الستات»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، إلى أنّ هذا المعدن لا يمت للذهب بصلة، كما أنّ الذهب الصيني يتألف من عدة معادن، معظمها موجودة في القمامة، مثل الألومنيوم والرصاص والنيكل وغيرها، ويتم صبها بأشكال مشغولات، ووضع طبقة تشبه دوكو السيارات عليها، وتغطيتها بطبقة بلاستيكية، موضحًا في الوقت ذاته، أنّ الذهب الصيني قد يؤدي للإصابة بالسرطان، كما أنّ النيكل والرصاص أكثر أنواع المعادن المضرة بالبشرة، والتي تتسبب في حساسية.

يجب التخلص من الذهب الصيني

ونصح رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة، بالتخلص من الذهب الصيني فورًا، حال إصابة الجلد بأي حساسية أو أي شيء، موضحا أنّ الأمور قد تتطور وتصل إلى الإصابة بالسرطان، فمع ارتفاع درجات الحرارة، يجري إزالة الطبقة البلاستيكية، ويكون هناك اتصال بين المعادن والجسم، ما يسبب اسمرارا في الجلد.