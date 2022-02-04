سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-2-2022

الذهب من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها يوميا، سواء من يريد الزواج أو من يريد إهدائه لأحد، ومنهم من يحرص على شرائه للادخار والاستثمار، لذا يهتم الكثيرون بسعر الذهب يوميا .

وسجلت أسعار الذهب اليوم استقرار في الأسواق حيث لم يتغير سعره مقارنة بأمس، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل أسعار الذهب ومختلف الأعيرة الأخرى وسعر جرام الذهب اليوم عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

حافظ سعر جرام الذهب عيار 21، على استقرار اليوم، كما هو الحال لجميع الأعيرة في أسواق الذهب محليًا، حيث سجل هذا العيار في محلات الصاغة اليوم نحو 792 إلى 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأسواق المحلية بين 792 إلى 794، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بين 905 إلى 907 بعد أن سجل أمس بين 904 إلى 906 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نسبة تتراوح بين 679 إلى 681، أما الجنيه الذهب فتراوح سعره بين 6,336 إلى 6,352 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 914.64 جنيه محليا، و58.13 دولار عالميا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800.33 جنيه و50.86 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 685.99 جنيه، و43.59 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي مستويات مختلفة، فسجل عيار 21 اليوم نحو 50.92 دولار كما سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 58.19 دولار أمريكي، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 43.65 دولار، وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 407.36 دولار، وأخيرا سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم 1,810 دولار.

تحذير من شراء الذهب الصيني

ونصح إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال حواره في برنامج «ست الستات»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، من ارتداء قطع الذهب الصيني المنتشرة في السوق، مشيرا إلى أنّ هذا المعدن لا يمت للذهب بصلة، كما أن به معادن معظمها موجودة في القمامة، مثل الألومنيوم والرصاص والنيكل وغيرها، لافتا إلى أنّ الذهب الصيني قد يؤدي للإصابة بالسرطان، وينتج عنه الإصابة بالحساسية.