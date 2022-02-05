«التنمية المحلية»: عدم وضع ملصق بالأجرة على السيارة مخالفة صريحة لقانون المرور «فيديو»

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اليوم، إنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد عدم زيادة تعريفة ركوب النقل الجماعي والسيرفيس بجميع المحافظات؛ لأن وسائل النقل تستخدم السولار والغاز الطبيعي، مشددًا على أن سعر السولار والغاز الطبيعي ثابت، مشددًا على أن عدم وضع خط السير والأجرة بملصق على زجاج السيارة يعد مخالفة صريحة لقانون المرور تستلزم عقوبة قانونية.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزير التنمية المحلية وجّه المحافظين منذ أمس بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور، بتكثيف حملات التفتيش، مشددا على التعامل بكل حسم وحزم ضد المخالفين.

ماذا يحدث عند مخالفة التعريفة؟

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مخالفي تعريفة الركوب المقررة والمعمول بها يتعرضون للمساءلة القانونية، مشددًا على أهمية وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي، ويتضمن خط السير والأجرة المقررة؛ ضمانا لعدم تغيير التعريفة أو الخروج عن النسق.

وأشار إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية متصلة مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية، وهناك متابعة مستمرة للتأكيد على استقرار تعريفة الركوب للمواطنين.

الإبلاغ عن زيادة تعريفة الأجرة

وأكد أن أي شخص يتعرض لتغيير تعريفة الركوب المقررة، يتواصل مع الوزارة على رقم الواتس آب الخاص بمبادرة صوتك مسموع وهو 0115026783، وذلك بعد تصوير رقم السيارة التي تعرض فيها لهذه المخالفة، مشيرا إلى أن المحافظات أعلنت منذ أمس، التواصل الفوري مع غرف العمليات، بالإضافة إلى وجود خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات.