طبيب نفسي يوضح كيفية تأهيل لاعبي المنتخب بعد خسارة اللقب: «انسوا الماتش خالص»

حالة من الحزن الكبير سيطرت على لاعبي المنتخب المصري، عقب الهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح، بعد تخطي أصعب منتخبات البطولة مثل كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لتتمنع الأميرة الإفريقية مرة أخرى عن الفراعنة، وترفض الخضوع في النهائي، مثلما حدث في عام 2017، وهو ما سبب صدمة نفسية كبيرة لمنتخب الساجدين، وألم للاعبين الذين تمنوا أن يكون اللقب من نصيبهم، وكانوا قاب قوسين أو أدنى منه وكادت أناملهم أن تلامس الكأس، لكن ضربات الحظ حرمتهم من تحقيقه.

الجانب النفسي للاعبين بعد الهزيمة ظهر متأثرًا وتجسد ذلك في دموعهم وحسرتهم عقب اللقاء، لذا تساءل الكثيرون عن كيفية تأهيلهم معنويا مرة أخرى بعد الهزيمة، وهو ما أجاب عنه الدكتور وليد هندي، استشاري صحة نفسية، قائلًا إن اللاعبين لا بد أن يخرجوا بسرعة من حالة الحزن واليأس، بسبب ما مروا به في نهائي البطولة، وعليهم تذكر النجاحات التي حققوها خلال مشوارهم إلى النهائي، ومدى تفوقهم في تخطي المباريات الصعبة بنجاح كبير، وهو ما يمنحهم الشعور بالرضا عن أنفسهم بدل من الشعور بالندم.

وأضاف «هندي» لـ«الوطن»، أنه يجب أن يأخذ اللاعبون راحة تامة والبعد تماما عن الحديث حول الهزيمة، عند رجوع اللاعبين إلى مصر، كما نصحهم بالجلوس مع عائلاتهم والسفر للخارج، وفصل عقولهم تماما عن نشاط كرة القدم، كما نصح بالابتعاد عن الأشخاص الذين يصدرون طاقة سلبية، مع الحرص على التفكير في المستقبل وما هو مقبل.

وليد هندي: اللاعبون المحترفون قادرون على تجاوز أحزانهم بسبب عقلية الاحتراف

وأوضح الطبيب النفسي أن حالة اللاعبين حاليا هي الإحباط، لكنها حالة طبيعية نظرًا لكم الطموح والآمال التي كانوا يحلمون بها، لافتًا إلى أن طبيعة شخصيات اللاعبين مثل محمد صلاح والنني والنني قادرة على تجاوز الإخفاق بسرعة، والنظر لما هو مقبل، نظر لعقلهما الاحترافي، فضلا عن لاعبين آخرين مثل محمد شريف وأيمن أشرف الذين لديهم مهام أخرى مثل كأس العالم للأندية.

كما أكد أنهم يجب أن يسترجعوا ذاكرتهم، ليروا بعد إحباط الناس في البداية كيف استطاعوا كسب ثقة الجماهير مرة أخرى، وهو ما يمنحهم الشعور بالفخر بأنفسهم دون حزن.