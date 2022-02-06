نجوم الفن يدعمون منتخب مصر: يا رب صبحنا وربحنا وقدام ماني ما تفضحنا

دعم عدد من الفنانين منتخب مصر قبل المباراة النهائبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال، والتي تنطلق بعد قليل، إذ نشر الفنان محمد ثروت، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة من أحد أعماله لـ دعم المنتخب المصري بطريقة كوميدية.

وعلق محمد ثروت، على منشوره من خلال موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «يا رب إحنا غلابة.. معانا 7 بطولات بس».. وتابع تعليقا على الصورة: «يا رب صبحنا وربحنا وقدام ساديو ماني ما تفضحنا».

وتفاعل معه عدد من نجوم الفن، من بينهم راندا البحيري، كما علق العديد من المتابعين على منشوره، وكانت من أبرز التعليقات، آحد معجبينه من المغرب، قائلا: «أصبحت أردد هذه العبارة دائما..جمهورك من المغرب»، وعلق آخر معلقا: «طب ماني مش معاها بطولات خالص».

كما دعا نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان لمقابلة جماهيره، في مول العرب لمشاهدة المباراة معا، معلقا: «قابلوني في مول العرب في ماتش مصر والسنغال بكرة في ڤاليو ارينا في الفود هوول عند بوابة 11.. توقعوا نتيجة الماتش هناك علشان يكون عندكم الفرصة تكسبوا وتستلموا كورة ممضية مني».

أنغام تدعم المنتخب بأغنيتها

وشاركت الفنانة أنغام، أغنية «11 في الملعب»، التي طرحتها لـ المنتخب المصري في عام 2019، وإعادة مشاركتها من خلال حساباتها الشخصية عبر «فيس بوك، تويتر»، معلقة: «فيه 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين، فيه شعب بحاله بيستنى اللحظة دي بقالة سنين ..مصر ..أنغام».

ودعمت الفنانة التونسية لطيفة المنتخب المصري، وطالبت بالدعاء له بالفوز على نظيره السنغال، من خلال «تويتر»، قائلة: «ادعوا لمصر وقولوا أمين.. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر أنا ثقتي كبيرة في الأبطال ولاد الفراعنة إن شاء الله الكأس لمصر».

ادعوا لمصر و قولوا امين .. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر انا ثقتي كبيرة في الابطال ولاد الفراعنة ان شاء الله الكاس ل #مصر #لطيفة pic.twitter.com/P83JeYnqft — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 6, 2022

إدوارد: كلنا واحد كلنا ورا المنتخب

وشجع الفنان إدوارد منتخب مصر قبل مباراته مع السنغال بمشهد من فيلم «غش الزوجية» مع رامز جلال، معلقا: «يلا يا مصراوية.. شدو حلكوا شواية.. كلنا واحد كلنا ورا المنتخب.. شجع مصر».

كما شاركت الفنانة دعاء فاروق صورا بـ علم مصر، معلقة: «لوك الماتش».

ويواجه المنتخب المصري الوطني اليوم السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون، بعد فوز بنصف النهائي على الدولة المنظمة للبطولة على أرضها من خلال ركلات الترجيح وسط فرحة عارمة من جموع الشعب المصري.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الوطن عقب مباراة الفوز على الكاميرون، مما وضع رجال المنتخب الوطني أمام مسؤولية أكبر، ورفع الروح المعنوية لديهم.