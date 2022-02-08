بينها بلدان عربيان.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى 6 دول بسبب كورونا

نصحت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بعدم السفر إلى 6 دول بينها دولتان عربيتان، بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتدرج السلطات الأمريكية، في الوقت الحالي، أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة «المستوى الرابع: مرتفع للغاية» فيما يتعلق بإصابات «كورونا».

وقالت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض» المعروفة باسم «سي دي سي»، إنها تنصح ، الأمريكيين بعدم السفر إلى هذه الدول «ليبيا-سلطنة عمان-اليابان-كوبا-أرمينيا-جمهورية الكونغو الديمقراطية» بسبب إصابات الفيروس.

كما تدرج «المراكز الأمريكية»، نحو 50 دولة ضمن «المستوى الثالث: مرتفع»، وهذا المستوى يدعو المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 158363 حالة وفاة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 57623 إصابة بـ«كورونا» و45 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمال الإصابات ارتفع إلى 17866632 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 158363 حالة وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت البلاد، أمس الاثنين، إعادة فتح الحدود الدولية بعد إغلاقها بسبب «كورونا» بدءاً من 21 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون في بيان، إنه يشترط على جميع الوافدين إلى البلاد إثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لـ«كورونا».

ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 5890 حالة

عربيا، سجلت موريتانيا، 32 إصابة بـ«كورونا»، وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة في بيان، أمس الاثنين، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5890 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 969 حالة وفاة.

وفي الجزائر، أعلن معهد «باستور الجزائر»، أمس الاثنين، أن «أوميكرون» المتحور من «كورونا» هو السائد حاليا بنسبة 95% من مجموع المتغيرات المنتشرة، في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.