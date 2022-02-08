مصرع سائق إثر انقلاب سيارة بجهينة في سوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى مصرع سائق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بجهينة.

انقلاب سيارة ومصرع سائقها

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة يُفيد بانقلاب سيارة ومصرع سائقها.

اختلت عجلة القيادة بيده

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» اتجاه أسيوط، قيادة «عمر ا ا ع»، 30 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا، اختلت عجلة القياده بيده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بجهينة.

وأفاد عمه «مجدي ا ع م»، 50 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق يلتهم مخزن أدوية في سوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق بمخزن أدوية على مساحة 500 متر، إثر حدوث ماس كهربائي بثلاجة على طريق أخميم في دائرة المركز.

بلاغ بحريق في مخزن أدوية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بنشوب حريق محدود بمخزن أدوية بمساحة 500 متر مكون من طابقين أرضي وأول علوي «مرخص»، تابع لشركة دار الدواء، وتم الدفع بعدد سيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

سبب الحريق حدوث ماس كهربائي

وأفاد «أحمد م ق م ا»، 37 عاما، صيدلي، مالك مخزن الدواء، بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الثلاجة، وأضاف باحتراق كمية محدوده من الأدوية ونفي الشبهة الجنائية.