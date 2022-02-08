اليوم.. استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا، اليوم الثلاثاء، وقالت مذكرة أوروبية صدرت في بروكسل، إنه بعد توقف قصير، ستستأنف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني» الذي تم إبرامه في عام 2015.

وتهدف «مفاوضات فيينا»، التي يشارك الاتحاد الأوروبي فيها كوسيط، بين إيران من جهة وفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين من جهة أخرى لإعادة واشنطن الى الاتفاق ورفع عقوباتها المفروضة على طهران بشرط التزام الأخيرة بالاتفاقية بعد أن تراجعت عنها على إثر انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها في عام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت المذكرة الأوروبية، أنه بعد التشاور مع حكومات المشاركين، سيواصل المجتمعون المناقشات حول احتمالية عودة واشنطن إلى الاتفاق وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إن التوصل إلى اتفاق في «مفاوضات فيينا» أصبح في متناول اليد، مضيفة انه يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران تطور قدراتها النووية.

الخارجية الأمريكية: هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن تقدم طهران النووي المستمر سيجعل عودة واشنطن إلى الاتفاق مستحيلة.

وشدد المتحدث الامريكي، على أن إحراز تقدم في «مفاوضات فيينا» أمر ملح، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في «مفاوضات فيينا» بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من الأطراف الغربية خاصة واشنطن.

وبحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الفنلندي أبكا هافيستو في طهران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشار عبد اللهيان، إلى الفشل التام لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها إدارات أمريكا المتعاقبة.

عبد اللهيان: طهران ستواصل مشاركتها في المفاوضات بعزم جاد

وانتقد المسؤول الإيراني، عدم وجود ردود الفعل العملية من قبل الدول الأوروبية الثلاثة تجاه هذه السياسة اللاإنسانية، مشددا على أن بلاده ستواصل مشاركتها في هذه المفاوضات بعزم جاد من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وبناء على مصالحها الوطنية.