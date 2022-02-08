طليقة جرير منصور لـ«الوطن»: مات بسبب كورونا وتسمم في الدم

كشفت ليلى فوزي، طليقة الفنان الراحل جرجير منصور، وأم ابنته، لـ«الوطن»، عن سبب وفاته، قائلة: «كان عنده فيروس كورونا، وبعد كده جاله تسمم في الدم».

ليلى فوزي: صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر

وعن موعد دفنه، قالت ليلى فوزي طليقة الفنان الراحل جرير منصور، «صلاه الجنازة بعد صلاة الظهر بجامع السلام شارع الهرم بجوار محافظة الجيزة».

ليلى فوزي: جرير منصور كان محبوب جدًا

كما وجهت ليلى فوزي، كلمات مؤثرة لطليقها الفنان الراحل جرير منصور، قائلة: «كان محبوب جدًا حتى بعيدًا عن التمثيل الناس كلها كانت بتحبه ربنا يرحمه».

وفاة جرير منصور

وأعلن ياسر منصور، عن وفاة جرير منصور، خلال الساعات الماضية، حيث قال: «أخي الكبير وحبيبي وصديقي مهندس جرير منصور في ذمة الله بطل مصر وإفريقيا وكابتن النادي الأهلي في السباحة إنا لله وإنا إليه راجعون سلام يا حبيبي الغالي»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شقيق الفنان الراحل يعلن تدهور الحالة الصحية لجرير منصور

ومنذ أيام، كشف شقيق الفنان الراحل، عن تدهور حالته الصحية، كما طلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شقيق الفنان الراحل: «جرير منصور.. هو الأخ والحبيب والصديق.. أخي حبيبي.. في حالة حرجة ادعوا له بالنجاة والشفاء».