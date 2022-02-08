المحشي والصدر العاري والسيجارة الفرعونية.. أبرز لقطات كليب «باي باي ثانوية»

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، كليبه الجديد «باي باي ثانوية» والذي حقق في 10 ساعات فقط نصف مليون مشاهدة.

ويتناول الكليب مشكلة الشباب مع المذاكرة أيام الثانوية العامة، وكيف يمكن أن يشد مجموعة من أصدقاء السوء طالبا جيدا إلى طريق الخطأ ولكن في النهاية ينتبه لنفسه ويسير في الطريق الصحيح ويحصل على مجموع عالٍ وتهديه والدته سيارة.

وكان من أبرز لقطات هو ظهور «صباع محشي»، في إشارة إلى أن السيجاره مخدرات، كما ظهر رمضان في زي فرعوني وهو يمسك بسيجارة طويلة يبلغ طولها متر تقريبا، كما ظهر رمضان في عدد من المشاهد عاري الصدر.

وتقول كلمات الأغنية

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت 80% بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية أنا شايف أفلام هزلية

حواليا شلة حرامية

رمضان يروج لكليبه الجديد

وروج أمس رمضان عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لكليبه الجديد «باباي ثانوية»، ونشر رمضان برومو الكليب وعلق قائلًا: «كليب الثانوية بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح».

أغنية «باي باي ثانوية» غناء كلمات إسلام شندي ومن إخراج ياسر سامى.