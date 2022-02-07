موعد طرح أغنية محمد رمضان الجديدة «باي باي ثانوية».. انتظروها على يوتيوب

ينتظر الجمهور طرح أغنية محمد رمضان الجديدة باي باي ثانوية، بعد فترة من التحضيرات الطويلة، وتنويه الفنان بطرحها خلال الأيام المقبلة، في أعقاب الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، بالإضافة تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية المرتقبة، تحت إشراف المخرج ياسر سامي.

موعد طرح أغنية محمد رمضان باي باي ثانوية

أعلن الفنان محمد رمضان، الموعد النهائي لطرح الكيلب الخاصة بالأغنية، في ظل التساؤلات الكثيرة من جانب الجمهور عن توقيت خروج أغنيته الجديدة باي باي ثانوية، إلى النور، إذ أكد أنه من المقرر طرحها اليوم الإثنين، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كلمات الأغنية الجديدة

تقول كلمات أغنية باي باي ثانوية: «كان نفسي أنجح في الثانوية، أمي هتجيبلي عربية، أنا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية».

ويتعاون الفنان محمد رمضان خلال الأغنية الجديدة، مع عدد من الموزعين والملحنين، وهي من كلمات إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي.

التعاون مع ياسر سامي

لم يكن هذا التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، إذ عمل الثنائي معا في الدراما، في مسلسل «نسر الصعيد»، في موسم الدراما الرمضانية عام 2018، إذ كان العمل من تأليف محمد عبد المعطي،

وتدور الأحداث حول ضابط الشرطة «زين» الذي يؤدي دوره رمضان، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع «هتلر» سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلاهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين، إحداهما ابنة عمه.

مسلسل المشوار

يشار إلى أن محمد رمضان، قد يشارك في السباق الرمضاني المقبل، من خلال بطولة مسلسل المشوار، ويشاركه كل من: دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين أنور، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد سعدي.