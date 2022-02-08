تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة جرير منصور: مكث داخل المستشفى أسبوعين

كشف الشاعر محمد عبدالعزيز، كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل جرير منصور، الذي توفي خلال الساعات الماضية، مضيفًا أنَّ النجم الراحل مكث في المستشفى لمدة أسبوعين.

محمد عبدالعزيز: وفاة جرير منصور كانت صدمة لنا جميعًا

وأضاف الشاعر محمد عبدالعزيز، لـ«الوطن»، أنَّ الفنان الراحل جرير منصور، كان دائمًا يقاوم المرض بعزيمة وإرادة قوية، إذ كان يتخطى جميع الأزمات التي مر بها طيلة حياته بتحدي وصبر، متابعًا: «لكن أمر الله نفذ هذه المرة وتوفي جرير وكانت صدمة لنا جميعًا».

جرير منصور كان طيبا على عكس أدواره الشريرة

كما قام الشاعر محمد عبد العزيز، بتوجيه رسالة للفنان الراحل جرير منصور، قائلًا: «كان أطيب انسان انحصر في أدوار الشر»، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

ونعى الشاعر محمد عبدالعزيز، الفنان الراحل جرير منصور، إذ كتب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، هتوحشنا يا جنرال كما نطلق عليك».

فيما رثى ياسر منصور شقيقه النجم الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقوله: «أخي الكبير وحبيبي وصديقي مهندس جرير منصور في ذمة الله بطل مصر وإفريقيا وكابتن النادي الأهلي في السباحة، إنا لله وإنا إليه راجعون سلام يا حبيبي الغالي».

جرير منصور أصيب بكورونا وتسمم في الدم

بينما أعلنت ليلى فوزي، طليقة الفنان الراحل جرير منصور، سبب وفاته، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قالت فيه، إنَّه كان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، ثم أُصيب بعدها بتسمم في الدم.