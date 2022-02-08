تفاصيل مكالمة الوداع بين منة جلال وجرير منصور.. شمت رائحة الموت

عبرت الفنانة منة جلال، عن حزنها الشديد لفقدان النجم جرير منصور، مشيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه تحدث إليها قبل وفاته بمدة قصيرة، وشعرت أنه يودعها من خلال طريقة حديثه معها.

منة جلال عن مكالمة جرير: المتوفى بيبقى عارف أنه ميت

أوضحت منة جلال، خلال منشورها عن الراحل جرير منصور، أنها لم تتحدث إليه لمدة طويلة من الزمن، إلا أنه اتصل بها في الفترة الأخيرة: «فعلا المتوفى بيبقى عارف أنه ميت على وش الأرض 40 يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة، أنا تقريبا بقالي 5 سنين أنا و جرير متكلمناش، وعندي تليفون برد عليه كل فين وفين، بالصدفة بشوف تليفوني من 10 أيام، لاقيت جرير طالبني 6 مرات، استغربت، قولت في حاجة، كلمته مردش، رجع كلمني تاني».

كنت حاسة أنه بيسلم عليا عشان هيودع

وأضافت منة، أنها أثناء حديثها مع جرير، قبل وفاته، كانت تشعر أنه يودعها: «قالي يا منة أنتي وحشاني، وأنا لسه جاي من السفر، ونفسي أشوفك وأسلم عليكي، وقالي كلام كتير، كنت حاسة من المكالمة، أنه بيسلم عليا عشان هيودع.. الله يرحمك يا جرير، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كورونا وتسمم في الدم

يذكر أن الفنان جرير منصور، رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، إذ صرحت طليقته وأم ابنته ليلى فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النجم الراحل أُصيب بفيروس كورونا، ثم تعرض للإصابة بتسمم في الدم.

وأشارت طليقة الفنان الراحل، إلى أن موعد جنازته سيكون بعد صلاة الظهر، بجامع السلام في شارع الهرم بجوار محافظة الجيزة، مضيفة: «جرير كان شخصية محبوبة جدًا، حتى بعيدًا عن التمثيل، والناس كلها كانت بتحبه، ربنا يرحمه ويغفر له».