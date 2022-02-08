بعد قليل..نظر استئناف المحلل الشرعي على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة

ينظر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، استئناف «المحلل الشرعي»، محمد الملاح على حكم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

الملاح ادعى زواجه 33 مرة

وتلقت النيابة العامة، مطلع نوفمبر من العام الماضي، بلاغا عقب ظهور المتهم في برنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله أنه يعمل محللاً شرعياً وسبق زواجه بـ 33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأثبتت النيابة التهم الموجهة إليه بعد مواجهته بياسر التلاوي مدير تحرير برنامج «يحدث في مصر»، الذي سبق أن استضاف الملاح للحديث عن زواجه من المطلقات من أجل ردهن لأزواجهن.

وخلال التحقيقات التي تمت مع المتهم واستمرت 6 ساعات، نفي ياسر التلاوي صدق كل ما قاله الملاح، واستلمت النيابة العامة خلال التحقيقات أدلة تؤكد عدم وجود فبركة أو دواعي اتفاق مسبق بين المتهم ومدير تحرير البرنامج في فقرة البرنامج، ولم يتمكن «الملاح»، من إيجاد الدليل على صدق ما يقول بوجود فبركة أو اتفاق مسبق كما يزعم.

وأنشأ «الملاح»، صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باعتباره محللًا شرعيًا، مما يهدد السلام الاجتماعي ويساعد على إشاعة الفاحشة والفجور.

النيابة تستمع لأقوال مدير برنامج يحدث في مصر

وأنكر مدير تحرير برنامج يحدث في مصر، كل ما قاله المتهم سلفاً معقباً أن البرنامج لا يحتاج للأخبار الكاذبة أو اختلاق الحقائق ليحقق نسبة مشاهدة أو يشتهر فهو برنامج مرئي بالفعل، إضافة إلى أنه يقدم محتوى هادف، وتواصل مع المتهم بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن زيجاته الـ33 لعرض القضية على الجمهور والتحقق من هذه الظاهرة الغريبة، وأن كل ما قاله المتهم كان بداعي الخروج من هذه الأزمة التي وضع نفسة فيها.