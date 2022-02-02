جهات التحقيق تستمع لأقوال شريف عامر في قضية المحلل الشرعي

تستمع جهات التحقيق، اليوم، لأقوال الإعلامي شريف عامر، عن ما جاء في حلقته التي عرضها في برنامجه «يحدث في مصر» بخصوص المحلل الشرعي.

وأمر قاضي المعارضات، تجديد حبس «المحلل الشرعي» محمد الملاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد قرار سابق من النيابة، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

زواجه بـ33 امرأةً مطلقةً

كانت النيابة العامة، تلقت بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي، عقب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادَّعى خلاله، أنه يعمل محللاً شرعياً وأنه سبق زواجه بـ33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى.

وأثبتت النيابة التهم الموجهة إليه، بعد مواجهته بياسر التلاوي مدير تحرير برنامج «يحدث في مصر»، الذي سبق أن استضاف الملاح، للحديث عن زواجه من المطلقات من أجل ردهن لأزواجهن.

6 ساعات من التحقيقات

ونفى ياسر التلاوي صدق كل ما قاله الملاح في وقت استمرت فيه التحقيقات 6 ساعات، استلمت خلالها النيابة أدلة تؤكد عدم وجود فبركة أو دواعي اتفاق مسبق بين المتهم ومدير تحرير البرنامج في فقرة البرنامج، ولم يتمكن «الملاح» من إيجاد الدليل على صدق ما يقول بوجود فبركة أو اتفاق مسبق كما يزعم.

يذكر أن «الملاح»، أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باعتباره محللًا شرعيًا، ما يهدد السلام الاجتماعي، ويساعد على إشاعة الفاحشة والفجور.

كان مدير تحرير برنامج يحدث في مصر، أنكر كل ما قاله المتهم سلفاً معقباً أن البرنامج لا يحتاج للأخبار الكاذبة أو اختلاق الحقائق ليحقق نسبة مشاهدة أو يشتهر فهو برنامج مرئي بالفعل، إضافة إلى أنه يقدم محتوى هادف، وتواصل مع المتهم بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن زيجاته الـ33 لعرض القضية على الجمهور والتحقق من هذه الظاهرة الغريبة، وأن كل ما قاله المتهم كان بداعي الخروج من هذه الأزمة التي وضع نفسة فيها.