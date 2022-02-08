«التعليم»: التوظيف بهذه المدارس ضمن أولويات مسابقة المعلمين 2022

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك أولويات قصوى سيجري وضعها في الاعتبار عند تحديد الاحتياجات الملحة في مسابقة المعلمين وخاصة مدارس قرى حياة كريمة لأن الكثير منها جديدة، بالإضافة إلى أن بعضها يعمل في ظل وجود عجز كبير من المعلمين، وفي أماكن ليس بها مدارس بديلة يمكن أن يلتحق فيها الطلاب.

مدارس حياة كريمة بحاجة إلى 25 ألف معلم لسد العجز

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «مدارس حياة كريمة بحاجة إلى قرابة 25 ألف معلم، وهذا عدد كبير، في حين أن المسابقة في العام الأول فقط ستكون لـ 30 ألف معلم، وهذا لا يعني أنه سيتم توفير كافة احتياجات حياة كريمة أولا، بل سيتم سد العجز فيها تدريجيا، وحصولها على رقم جيد من مسابقة العام الأول، يضمن تقديمها خدمة تعليمية متميزة، ويحقق الهدف من إنشائها وتطويرها لأبناء سكان هذه المناطق».

مسابقة المعلمين مرتبطة بخطة تطوير التعليم وتحديث المناهج

وقال المصدر، إن الوزارة لديها قائمة أولويات عند تحديد احتياجات المدارس من المعلمين، لكنها ستتحرك بناء على خطة توزيع تعيين الـ150 ألف معلم الذين وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينهم، لكن لا غنى عن أن تكون الصفوف الأولى من رياض الأطفال لنهاية الابتدائية، هي الأولوية القصوى، خلال العام الأول من المسابقة لارتباط هذه الصفوف بخطة تطوير التعليم وتحديث المناهج واحتياج الطفل لمعلم يتواصل معه بشكل مباشر، ودائم، دون انقطاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتداولة البعض، عن إتاحة رابط للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، وبدء التقديم على الموقع الرسمي للوزارة.